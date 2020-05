8 mei 1945: regio viert einde van Tweede Wereldoorlog

Morgen is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De weken nadien werden overal in het land optochten gehouden om de capitulatie van Nazi-Duitsland te vieren. RINGtv trok vandaag naar François Cnapelinckx. Zijn vader Frans legde de Bevrijdingsstocht in Londerzeel op 1 juli 1945 vast op beeld.

Op 8 mei 1945 ondertekenen Nazi-opperbevelhebbers Alfred Jodl en Karl Dönitz in Reims het document waarmee ze het lot van alle Duitse strijdkrachten bezegelen. Nazi-Duitsland geeft zich over aan de geallieerden en de Sovjet-Unie. Het is het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog op het Europese vasteland. Het nieuws verspreidt zich over het continent, waar spontaan heel wat feestgedruis losbarst. Niet alleen de dag zelf, maar ook de weken nadien.

Op 1 juli vierde Londerzeel uitbundig. “Toen ging misschien de grootste stoet ooit in Londerzeel door. De hele gemeente stond in rep en roer om de bevrijding te vieren, meer dan 90 groepen namen deel aan de optocht”, zegt François Cnapelinckx. François was die dag 3 jaar oud. Zijn vader Frans legde de hele stoet op pelicule vast. RINGtv zocht François 75 jaar later op om het te hebben over de unieke beelden.