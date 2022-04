Aan de slag als gepensioneerde 60-plusser: 'Zonde om expertise te laten liggen'

Heel wat gepensioneerde 60-plussers willen nog parttime aan de slag blijven op de arbeidsmarkt. Maar aan zo’n job geraken, is vaak moeilijk. De startup Sixie helpt 60-plussers om tijdelijke opdrachten bij bedrijven of openbare besturen te vinden.

Een van hen is Paul De Ceuster. Hij werkt momenteel als diensthoofd bij de gemeente Machelen. “Nog al te vaak wordt de ervaring, de kennis en het netwerk van 60-plussers na hun actieve loopbaan vergeten. Dat is iets bizars in onze cultuur. Het is zonde dat we die expertise en dat talent gewoon laten liggen. Wij zetten die kennis en expertise opnieuw centraal en helpen 60-plussers aan tijdelijke opdrachten”, zegt mede-oprichter Elisabeth Meuleman.