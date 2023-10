Aanslag in Brussel: scholen blijven dicht, openbaar vervoer rijdt normaal

Na de aanslag gisteravond in Brussel is het dreigingsniveau in de hoofdstad nog altijd 4. De GO!-scholen in Brussel blijven dicht, Vlaams ambtenaren wordt gevraagd om thuis te werken. Het openbaar vervoer rijdt wel normaal.

Gisteravond liet GO!-scholen-topman Koen Pelleriaux al weten dat de scholen vandaag gesloten zouden blijven. Het Katholiek Onderwijs roept op om de scholen niet te sluiten, al schakelen secundaire scholen mogelijk vandaag en de komende dagen over op afstandsonderwijs. Ook de KU Leuven schrapt alle lessen op z'n campussen in Brussel, net als de Erasmushogeschool. "In de voormiddag zijn er geen onderwijsactiviteiten, in de namiddag worden mogelijk online lessen gepland."

Het openbaar vervoer in de hoofdstad rijdt normaal. “Er is versterkte politieaanwezigheid en verhoogde waakzaamheid op het hele net”, meldt de MIVB. De Lijn meldt dat bushalte in de buurt waar gisteren twee Zweedse voetbalsupporters werden doodgeschoten tijdelijk niet bediend wordt. Het treinverkeer rijdt normaal, alle stations zijn open. Het tramverkeer was gisteren een tijdlang verstoord, maar zou vanochtend opnieuw normaal moeten verlopen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur roept Vlaamse ambtenaren op om niet naar de hoofdstad te komen werken. “Het crisismanagementteam van de Vlaamse overheid raadt alle niet essentiële verplaatsingen naar Brussel af. Meetings worden verplaatst naar kantoren buiten Brussel of online gehouden. Tot tegenbericht vragen we alle Vlaamse ambtenaren om zich hier aan te houden”, zegt Somers.

Het Nationaal Crisiscentrum laat intussen weten dat de zoektocht naar de dader doorgaat. “Het Federaal Parket leidt momenteel het onderzoek naar de schietpartij. Op dit moment hebben de onderzoeksdaden nog niet geleid tot de arrestatie van een verdachte. Het gerecht en de politiediensten zetten hun onderzoek actief verder. Het dreigingsniveau voor de rest van het land is opgetrokken tot niveau 3. Dit betekent dat de dreiging ernstig is. Verhoogde waakzaamheid blijft van kracht”, aldus het Nationaal Crisiscentrum.