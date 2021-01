Aantal coronabesmettingen stijgt licht: 'heeft ook te maken met testbeleid'

Het aantal coronabesmettingen in onze regio ging de voorbije week een beetje omhoog. Halle-Vilvoorde telde 562 nieuwe positieve patiënten. Volgens expert stijgt het aantal besmettingen, omdat er nu meer mensen worden getest dan tijdens de kerstvakantie.

Dilbeek telde de voorbije week met 52 bevestigde besmettingen de meeste positieve gevallen in onze regio. Daarna volgen Sint-Pieters-Leeuw (46), Opwijk (43), Halle (36) en Asse (25).

“Het aantal besmettingen daalt nauwelijks. Mogelijk zullen we vanaf morgen zelfs opnieuw een stijging zien in het aantal besmettingen. Dat heeft onder meer te maken met het testbeleid,” legt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano uit. “We weten dat mensen zich in de kerstvakantie minder lieten testen. Bovendien worden de testen nu ook beïnvloed door het massaal testen van terugkerende reizigers.”

Die terugkerende reizigers zijn goed voor vijf procent van alle nieuwe besmettingen. Vier op de tien vakantiegangers die terugkeerden uit een rode zone deden de verplichte test niet. Sciensano roept iedereen op om zich aan de maatregelen te houden.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames blijft gestaag dalen. In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde verblijven momenteel nog elf COVID-patiënten. In het UZ Brussel liggen 41 coronapatiënten.