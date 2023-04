Aantal vacatures in Halle-Vilvoorde daalt fors

De voorbije twaalf maanden kreeg VDAB in Vlaams-Brabant bijna 42.000 vacatures binnen. Dat zijn er 10 procent minder dan het jaar daarvoor. In elke provincie zijn er minder vacatures, maar in Vlaams-Brabant, en vooral in Halle-Vilvoorde, is de daling is het grootst.