Aantal vacatures in Halle-Vilvoorde historisch hoog

Het voorbije jaar ontving VDAB in Halle-Vilvoorde meer dan 24.000 vacatures. Dat is de helft meer in vergelijking met de periode van twaalf maanden daarvoor. Al enkele maanden noteert VDAB historisch hoge vacaturecijfers. Zo waren er de voorbije 15 jaar nog nooit zoveel vacatures in onze regio.

Het voorbije jaar ontving VDAB over heel Vlaanderen 400.000 vacatures. In onze regio gaat het om iets meer dan 24.000 vacatures. Zo’n 5.400 daarvan staan vandaag nog open. “Nu heel wat coronamaatregelen zijn weggevallen, krijgen veel sectoren opnieuw ademruimte”, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. “We zien daar het effect nu al van in onder andere horeca en cultuur. Natuurlijk moeten we alle zeilen bijzetten om zoveel mogelijk jobs ook ingevuld te krijgen. Voor heel wat mensen liggen er alvast veel kansen voor het rapen.”

Zo is volgens Crevits voor bijna 160.000 jobs geen diploma of directe ervaring vereist. Maar ook de vacatures voor hooggeschoolden en middengeschoolden blijven in stijgende lijn. Signalen dat de economie heropleeft na de coronacrisis. “Horeca, toerisme, cultuur, sport en ontspanning werden hard getroffen door de coronamaatregelen, maar horen nu bij de sterkst groeiende sectoren”, zegt Arne De Brabandere van VDAB. “De metaalsector, dienstverlening en vervaardiging van bouwmaterialen vervolledigen het lijstje van best scorende sectoren.”