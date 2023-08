Aantal verkeersdoden daalt, behalve in Vlaams-Brabant

De voorbije zes maanden kwamen in ons land 122 mensen om het leven tijdens een verkeersongeval. Tijdens dezelfde periode vorig jaar waren dat er 142. In alle Vlaamse provincies daalt het aantal verkeersdoden, behalve in Vlaams-Brabant. “Daar gaat het van 14 naar 18 verkeersdoden. Het cijfer vorig jaar was een forse daling, want twee jaar geleden was het cijfer veel hoger”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut Vias. “Het is niet dat we met een structurele stijging te maken hebben. Maar we moeten dit toch in de gaten houden, vooral omdat 11 van de 18 verkeersoden in Vlaams-Brabant de voorbije maanden een voetganger of fietser was. Dat ligt hoger dan in andere provincies.”

Het aantal mensen die gewond zijn geraakt bij een verkeersongeval, daalt dan weer in Vlaams-Brabant. “Vooral de daling van het aantal ongevallen met e-steps valt op. Die ongevallen stegen de voorbije jaren fors, maar de maatregelen die reeds genomen worden vorig jaar lijken nu een positief effect te hebben. Toch is er geen reden tot euforie, de gunstige tendens moet zich ook in de komende maanden en jaren voortzetten”, besluit Willems.