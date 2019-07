Aanvraag ontmoetingscentrum met andere cultureel-etnische achtergrond beroert gemoederen

In Londerzeel wil vzw Firdaws de kantoorruimte in de Steenkapperstraat 12 omvormen tot gemeenschapsruimte. De organisatie vroeg daarvoor een vergunning aan. N-VA vreest dat er een moskee en Koranschool komen, burgemeester Moons spreekt over 'paniekzaaierij'.

In de Steenkapperstraat 12 in Londerzeel wil de vzw Firdaws een socio-etnisch cultureel gemeenschapscentrum oprichten. Daar is een omgevingsvergunning voor nodig. De vzw wil er volgens haar statuten socio-culturele en educatieve activiteiten ontwikkelen. Het gaat onder andere om "een ontmoetingsruimte voor andere culturen, waar aan huiswerkbegeleiding wordt gedaan en het geven van extra les aan kinderen met schoolachterstand." Maar ook taallessen in de eigen cultuur voor volwassenen in het Arabisch en het Nederlands zullen worden aangeboden. Daarnaast wil de vzw volgens haar statuten ook "de integratie in de Belgische samenleving bevorderen."



Oppositiepartij N-VA ziet de functiewijziging van het pand alvast niet zitten. Gemeenteraadslid Nadia Sminate (N-VA): "Het is toch duidelijk dat het volgens de statuten gaat om een 'religieuze beleving' en wij vinden dat daarvoor geen plaats is in die residentiële omgeving. Er zijn onvoldoende parkeerplaatsen en een moskee of Koranschool past daar niet. De rust van de buurtbewoners staat er op de helling. Die kantoorruimtes kregen ze destijds niet verkocht, de aannemer vroeg eerder om een bestemmingswijziging en dat is altijd geweigerd geweest. De gemeente kan nu ook perfect die aanvraag weigeren." Op de eerstkomende gemeenteraad zal N-VA alvast vragen stellen over de plannen.



'Procedure volgen'

Burgemeester Conny Moons (LWD) wil de gemoederen bedaren. "N-VA doet aan paniekzaaierij. Het gaat hier om een leegstaand kantoor van 100m2 dat die vzw huurt. Ik heb die mensen op een zitdag ontvangen en gevraagd naar hun intenties. Zowel uit hun reactie, als uit de officiële aanvraag, blijkt niet dat het om een moskee of Koranschool zou gaan. Wel is er sprake van onder andere een ontmoetingsruimte en huiswerkbegeleiding. Wij volgen als college de procedure en zullen de aanvraag volgens de opgelegde termijnen behandelen. We organiseren een openbaar onderzoek, zodat iedereen zijn of haar opmerkingen en bezwaren kan overmaken aan het college. Daarna winnen we advies in over de mobiliteit bij de hogere overheid. Ik wil geen procedurefouten maken, het college mag pas een standpunt innemen nadat het dossier van het openbaar onderzoek volledig is met alle bezwaarschriften en adviezen."

De gemeente organiseert op 6 augustus alvast een infoavond over de aanvraag om 19u in de refter van de Centrumschool. "We willen iedereen informeren en de bewoners kunnen ook vragen stellen," besluit de burgemeester.