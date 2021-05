Abdij Grimbergen brouwt weer bier: "Tradities uit het verleden krijgen hier nieuw leven"

Het biermerk Grimbergen ontstond 900 jaar geleden in de Abdij van Grimbergen. “Het abdijgebouw werd vernield tijdens de Franse revolutie. Samen met die verwoesting, werd ook het brouwen gestaakt. Dat er binnen de abdijmuren nu opnieuw bier uit de ketels vloeit, is al van de 18de eeuw geleden”, vertelt pater Karel Stautemans, een van de drijvende krachten achter de microbrouwerij. De nieuwe brouwerij is een samenwerking tussen de Abdij van Grimbergen, Alken-Maes en de Carlsberg Group. Grimbergen lanceert voor de gelegenheid drie nieuwe bieren. De focus van de nieuwe microbrouwerij zal liggen op innovatie. "De Microbrouwerij is een plek om tradities uit het verleden nieuw leven in te blazen. Net als de feniks, ons symbool, vinden we de kracht om elke keer te herrijzen, maar ook om telkens nieuwe ideeën toe te voegen”, zegt Stautemans. “We hebben bijna negen eeuwen ervaring. Puur vakmanschap dat we, in de zoektocht naar nieuwe, uitzonderlijke bieren en smaken, willen combineren met de innovatieve technieken van vandaag. De Microbrouwerij maakt dat mogelijk. Dat we er zullen kunnen experimenteren met verschillende stijlen en ingrediënten, is best spannend,” aldus Pater Karel.