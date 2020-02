Abdij van Grimbergen organiseert roepingsdagen

Met de roepingsdagen willen de Norbertijnen van Grimbergen geïnteresseerden kennis laten maken met het leven in hun abdij. "Dat leven is niet voor iedereen weggelegd, daarom zijn we echt op zoek naar mensen die zich geroepen of aangesproken voelen om onze levenswijze te delen", zegt prior Johan Goossens aan Radio 2. "We geven hen een paar dagen de kans om hier te leven zodat ze zelf kunnen ervaren of het iets voor hen is. Op diezelfde manier ben ik hier 30 jaar geleden beland en ben ik hier nog altijd."

In de abdij wonen momenteel tien mensen, maar er is zeker plaats voor zo'n 30 mensen. De Norbertijnen zijn wel een mannengemeenschap dus enkel mannen mogen toetreden. Ze moeten ook minimaam 18 jaar zijn.