Achterstand zorginfrastructuur raakt niet weggewerkt

Vooral het ondermaatse aanbod in Halle-Vilvoorde is de grote boosdoener. Die achterstand is er onder meer in het algemeen welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg. Toch maakt Vlaams-Brabant bij de volgende uitbreiding geen kans op extra middelen.

Verder is er ook een grote achterstand in het residentiële aanbod voor kinderzorg en gezinsondersteuning. In Halle-Vilvoorde is er zelfs geen korte opvang voorhanden en ook crisisopvang ontbreekt.

“Ondanks al deze inspanningen merken we dat deze maatregelen nog steeds niet in alle sectoren tot een gelijkschakeling met de rest van Vlaanderen hebben geleid,” zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

‘Meer middelen nodig’

Om de inhaalbeweging te maken, wil Vlaams-Brabant meer middelen voor Vlabinvest. Dat vehikel kan sinds 1 januari ook gebruikt worden om zorgvoorzieningen te financieren in de Vlaamse Rand.

“Vlaanderen voorziet jaarlijks 2,5 miljoen euro voor Vlabinvest. Willen we de achterstand effectief wegwerken dan is een verdubbeling van de middelen aan de orde. We zullen ook de volgende Vlaamse minister van welzijn daarom op deze achterstand blijven wijzen,” besluit gedeputeerde Bart Nevens.