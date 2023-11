Opwijk is gestart met de actie ‘Krasse Buurt’. Doel van de actie is om Opwijkenaren warm te maken om contact te leggen met buren die wat ouder zijn. De nadruk wordt deze keer gelegd op de talenten van ouderen.

Actie ‘Krasse Buurt’ zet talenten van ouderen in de verf

Ouderen niet te snel afschrijven, daar zet Krasse Buurt op in. Ouderen kunnen veel betekenen voor hun buurt. Ze wonen vaak al lang in de gemeente en weten dus een heleboel. Die kennis kunnen ze doorspelen aan jongeren en jonge gezinnen. Ouderen kunnen ook helpen bij het maken van huiswerk.

Tegelijk kunnen jonge Opwijkenaren ouderen ondersteunen. Peter Beerens, voorzitter welzijnsvereniging Opcura: “Via deze actie willen we bewoners van een bepaalde buurt laten weten welke senioren er wonen en welke noden er bij hen leven. Contact leggen kan bijvoorbeeld via een bezoek met een gebakje, maar dat kan evengoed door samen een wandeling te maken of samen te koken.”

In ons nieuws volgen we Justine Van Damme (96) en Annemie Geeurinckx, de buurvrouw van Justine.