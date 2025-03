Mathis Avondts wint 75ste Brussel-Opwijk: "Dit is geweldig"

De wedstrijd draaide uit op een massaspurt. Daarin toonde Avondts zich de beste. Mathis Avondts uit Brasschaat rijdt voor het team Parkhotel Valkenburg. “Het is mijn eerste koers van het seizoen en die meteen winnen, is geweldig. Ik weet dat hier al veel grote namen op de erelijst staan en het is wel speciaal om mijn naam daaraan toe te voegen”, zegt Mathis.