Actiecomité Red Begraafplaats Vollezele start petitie

In Vollezele bij Galmaarden is er ophef rond het verdwijnen van een aantal graven waarvan de grafrust is verstreken. Het gemeentebestuur besliste daar vorig jaar al over en wil van de begraafplaats een groene duurzame plek maken. Het Actiecomité Red Begraafplaats Vollezele is het daar niet mee eens en trekt aan de alarmbel.

“Ik was 21 jaar toen mijn mama is overleden,” steekt Patricia Vanderplasschen van het actiecomité van wal. “Dit is mijn plek om met haar een babbeltje te slaan. Deze plek heeft echt veel betekenis voor mij.” Toch zal het graf worden weggehaald, want de zogenaamde grafrust is verstreken. “Wij vernamen dat zij hier eigenlijk maar tien jaar mocht liggen, terwijl ze er nu al 37 jaar ligt. Wij wisten dat niet. We willen daar gerust voor bijbetalen, maar de gemeente blijft bij haar standpunt,” aldus Patricia.

De gemeente Galmaarden besliste al een tijd geleden dat de graven ontruimd moeten worden. “Wij gaan daar als schepencollege niet op terugkomen,” zegt schepen van Begraafplaatsen Ludo Persoons. “We willen een gelijkheidsbeginsel hanteren. Dat wil zeggen dat we al sinds 2014 ontgravingen doen en nu dus die lijn moeten doortrekken.” Persoons voegt toe dat hij begrijpt hoe moeilijk dit is voor sommige mensen. “Ieder van ons heeft wel iemand rondom zich die is overleden, dus we begrijpen dat.”

Het actiecomité is een petitie gestart.