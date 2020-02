Actiecomité wil dat gemeente Grimbergen alternatieven voor bomenkap bekijkt

In Grimbergen hebben een aantal verontwaardigde burgers zich verenigd in een actiecomité om te protesteren tegen het kappen van 101 lindenbomen in de Veldkantstraat. Het rooien van die bomen is volgens het gemeentebestuur nodig om rioleringswerken te kunnen uitvoeren.

Het comité dat eerder al een petitie opstartte en een ludieke bomenadoptie-actie lanceerde, roept nu alle lokale politieke partijen en mobiliteitsexperten uit voor een constructief overleg dat mogelijk tot een alternatieve oplossing kan leiden. “We willen niet dat het een wij-tegen-zij-gesprek wordt”, zegt initiatiefnemer Bert Wallyn. “Maar ik denk dat als we de koppen bij mekaar steken, we misschien tot een oplossing kunnen komen die beter wordt gedragen.” Maar het actiecomité zal zelf geen concreet alternatief plan voorstellen. “Dat is niet onze taak”, vindt Wallyn. “Ik wil er als burger vanuit kunnen gaan dat mijn gemeentebestuur met het beste plan naar voren komt en dus alternatieven onderzoekt. Fluvius wil het niet schriftelijk bevestigen, maar zegt ons wel dat de bomen voor de nutswerken niet moeten gekapt worden.” Het overleg tussen alle betrokken partijen is gepland voor 4 maart. De uitnodigingen zijn verstuurd, het Actiecomité Red de 101 Linden is erg benieuwd naar de reacties.