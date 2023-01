Actiegroep Leefbare Noordrand kan plannen voor duurzaam energiepark smaken

Actiegroep Leefbare Noordrand is voorzichtig positief over de plannen voor een meer duurzame invulling van de omgeving van de site van Engie Electrabel in Vilvoorde. Engie Electrabel bevestigt intussen dat er een onderzoek loopt om een batterijproject te ontwikkelen. Tegelijk wil Vilvoorde samen met de vier andere gemeenten werk maken van een duurzaam energiepark met zonnepanelen én windmolens.

Lange tijd wilde Engie Electrabel een nieuwe gascentrale bouwen, maar het kreeg daarvoor geen vergunning van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Leefbare Noordrand, het actiecomité dat de komst van de centrale aanvocht, kan zich meer vinden in de plannen voor een duurzaam energiepark. “De koerswijziging van Engie Electrabel bewijst dat een duurzaam alternatief voor de site in Vilvoorde geen sciencefiction is, maar een noodzakelijke schakel in het kader van de hernieuwbare energietransitie”, zegt woordvoerder Bart Leeman.

Burgemeester van Vilvoorde vraagt intussen de steun van de Vlaamse regering om windmolens mogelijk te maken op de site. Daarvoor moet er wel een aanpassing komen van de bestaande regels. Die zeggen dat in de buurt van luchthavens geen windmolens mogen gebouwd worden. Sibelgas is intussen al gestart met studies om de komst van een duurzaam energiepark mogelijk te maken. Meise, Vilvoorde, Grimbergen, Machelen en Wemmel werken samen aan het ambitieuze project inzake groene stroomwinning.

“De afgelopen twee jaren zijn we erop blijven hameren dat de site en haar onmiddellijke omgeving ideaal gelegen is voor een project van windenergie. Wij zijn dan ook verheugd over deze plannen inzake groene stroomwinning én met ‘de bocht van Bonte’. In de huidige gas- en klimaatcrisis hebben geen tijd meer te verliezen om te kiezen voor eigen betaalbare energie, gezonde lucht en een beter klimaat”, aldus Leeman.