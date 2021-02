De christelijke vakbond ACV heeft vandaag in heel het land acties gehouden, Oonder meer aan het Elewijtcenter in Zemst. De aanleiding waren de vastgelopen onderhandelingen met de sociale partners over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar.

ACV voert in Elewijt actie rond loonsverhoging: "0,4 procent is een aalmoes"

De vakbonden zien een opgelegde loonsverhoging van 0,4 procent niet zitten. Ze willen een 'indicatieve', zeg maar niet-bindende, loonnorm waarbij wat extra kan worden gegeven in sectoren die het goed doen. Tientallen bedrijfsvoertuigen verzamelden daarom vanochtend op de parking van het Elewijtcomplex voor wat leek op een stille wake of bezinningsmoment. De bijeenkomst in Elewijt was een initiatief van ACV METEA, dat is de vakcentrale van de werknemers uit de metaal- en textielsector. Maar het doel van de actie was hetzelfde voor alle beroepssectoren. "Wij trachten met de actie om vooral in de aandacht te brengen dat de onderhandelingen met de werkgevers voor ons moeten heropstarten”, zegt vakbondsman Jan Baetens. “Een van de belangrijke pijnpunten voor ons en waarop de onderhandelingen zijn geblokkeerd geraakt vorige avond, is vooral de 0,4% loonnorm die is opgelegd voor de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Wij roepen op om die onderhandelingen terug open te trekken."

De vakbonden noemen een loonsverhoging van 0,4 procent een aalmoes voor de mensen die de economie, de zorg, het onderwijs en alle andere sectoren draaiende houden. De vraag is wat ze dan wel een aanvaardbare loonnorm vinden. "Dat laten wij open want de sectoren zijn verschillend. Wij weten dat er sectoren zijn die het zeer slecht doen en daar willen we dan ook met de handschoenen aan onderhandelingen voeren. Andere sectoren hebben enorm goed geboomd, die hebben enorm veel geld verdiend. Daar vinden wij dat er een stukje van die winsten moeten terugvloeien naar die werknemers die zich daarvoor toch hebben ingezet."