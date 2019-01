Advocate riskeert twee jaar cel voor oplichting

Een advocate uit Grimbergen riskeert een celstraf van twee jaar met uitstel. Ze wordt ervan verdacht jarenlang haar eigen cliënten te hebben opgelicht voor minstens 230.000 euro. Ze staat terecht voor valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en witwaspraktijken. De vrouw geeft toe dat ze in de fout ging, maar wijt haar daden aan een burn out.

De vrouw werkte als schuldbemiddelaar, maar zou het geld dat haar cliënten stortten, hebben doorgestort naar haar eigen rekening. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde maakte ze op die manier minstens 233.181 euro buit. “En dat is maar een richtgetal, want door de slordige boekhouding van de beklaagde hebben we niet alle transacties in kaart kunnen brengen”, aldus de openbaar aanklager.

De vrouw maakte enkele tientallen slachtoffers. Sommigen stortten slechts enkele honderden euro’s, maar er waren ook cliënten die 10- tot 20.000 euro hadden betaald in het kader van hun collectieve schuldbemiddeling. De advocate was aangesteld om het geld van de slachtoffers te beheren, maar sluisde het door naar haar eigen rekeningen.

“Ze deed dat naar eigen zeggen niet uit geldgewin, maar om te voorzien in haar financiële noden. Ze had het werk als schuldbemiddelaar zwaar onderschat en heeft zich niet goed administratief laten begeleiden. De feiten werden gepleegd op slachtoffers die bijzonder kwetsbaar waren en soms jaren in collectieve schuldbemiddeling zaten, terwijl ze er eigenlijk al lang van af moesten zijn," aldus de openbaar aanklager.

De vrouw zelf geeft toe dat ze met de gelden geschoven heeft en beseft dat ze in de fout is gegaan. “Ik had nee moeten zeggen toen de dossiers bleven komen, maar ik bleef maar werken. Eigenlijk had ik een burn out, maar bleef doorgaan. Ik kon de kosten niet meer betalen en toen ben ik beginnen schuiven met gelden. Ik hoopte steeds dat ik ze kon terugbetalen achteraf,” aldus de vrouw.

Voor het openbaar ministerie moet de vrouw niet naar de cel. Daarom werd een straf van 2 jaar met probatie-uitstel gevorderd. Hierbij werd als voorwaarde voorgesteld dat ze zich aan een strikt afbetalingsplan houdt en zich psychisch laat begeleiden.