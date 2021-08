Afbraak sporthal Keperenberg gestart​

De afbraak van de gemeentelijke sporthal Keperenberg in Itterbeek is begonnen. De grote sporthal ligt er al lange tijd bouwvallig bij en wordt niet meer gebruikt. Enkele jaren geleden werd beslist om sporthal Keperenberg te sluiten omwille van de veiligheid.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een heel nieuw plan voor de volledige site Keperenberg. De afbraak van het sportcentrum is een eerste logische stap om de site werfklaar te maken. "De balletzaal, de nieuwe zaal en foyer blijven in deze eerste stap nog in gebruik en worden niet mee afgebroken. JK Zomaar zal tijdelijk onderdak vinden in de nieuwe zaal en foyer. De balletzaal blijft ter beschikking voor gedeeld gebruik. We zorgen ervoor dat alle verenigingen een plek hebben om hun activiteiten verder te zetten”, legt Anneleen Van den Houte, schepen van vrije tijd uit.

Door de werken te starten in de zomermaanden, ondervindt de school ’t Keperke minimaal last van de werken. Voor 1 september is de afbraak normaal gezien afgerond, waardoor de kinderen in september veilig terug naar school kunnen. In het najaar van 2021 kan de Dilbekenaar kennismaken met het volledige masterplan voor de site.