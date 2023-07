Affligem, Galmaarden en Liedekerke verkleinen afvalberg fors

De inwoners uit Galmaarden, Affligem en Liedekerke hebben de voorbije jaren hun afvalberg met bijna een vijfde verkleind. Dat blijkt uit cijfers van intercommunale ILvA. Over de drie gemeenten heen bedroeg de afvalberg in 2019 gemiddeld 1.200 kilogram per inwoner. Vorig jaar was dat nog zo’n 990 kilogram.

Intercommunale ILvA ziet z’n afvalberg fors dalen. In de 15 gemeenten waar het actief is, vooral in Oost-Vlaanderen, werd vorig jaar 20 miljoen kilogram minder afval opgehaald. Ook Galmaarden, Affligem en Liedekerke kunnen goede cijfers voorleggen. De afvalberg in de drie gemeenten is de voorbije jaren met 18 procent gedaald. Volgens de intercommunale valt de dalende trend te verklaren door de nieuwe manier van inzamelen.

“Dat gebeurt sinds 2022 in alle gemeenten via gewogen diftar. Het restafval en GFT wordt voortaan gewogen en per kilogram aangerekend”, zegt Tina Verraes van ILvA. “De impact van de nieuwe inzamelmethode is spectaculair: gemiddeld is er in 2022 65 kilogram minder afval per inwoner dan in 2019. Zeker voor restfractie zijn de cijfers indrukwekkend. De invoer van gewogen diftar heeft dus zonder enige twijfel geleid tot bewuster omgaan met afval.”