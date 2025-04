Erfgoeddag in Liedekerke: oude volksspelen en zelf ontwikkelde spelletjes

Dirk Van den Spiegel is al sinds zijn jeugd geobsedeerd door spelletjes. Schaken en andere denksporten zijn daarbij zijn favorieten. Omdat hij vond dat er te weinig dergelijke spelletjes bestaan, begon hij er zelf te ontwikkelen. En die worden gretig uitgetest op Erfgoeddag in Liedekerke. Een sfeerverslag zie je in ons nieuws.