Liedekerkse Lyndsey Van Belle schittert bij Westerlo: "Samen in de nationale ploeg spelen"

Westerlo Ladies

"Puur een keuze voor mezelf. Om de rust terug te vinden", zegt Lyndsey over haar transfer naar K.V.C. Westerlo Ladies. Bij Club YLA was ze op een zijspoor beland en door een hamstringblessure zat Van Belle zes weken aan de kant.

De Liedekerkse hoopt in Westerlo op meer speelminuten zodat ze opnieuw kan groeien als voetbalster. "Westerlo is altijd al in beeld geweest. Het is een ploeg die aan het opkomen is. In de winter ben ik in het project ingestapt omdat ik weet van hoever ze komen. We spelen nu in de Super League en ik wou graag deel uitmaken van hun reis."

Met zus Shari bij de Flames

Als het van Van Belle afhangt eindigt de reis evenwel niet in de Zuiderkempen. "Ik heb altijd gezegd dat ik sowieso in het buitenland wil voetballen", zegt Van Belle. "Met mijn zus Shari Van Belle, die bij Standard speelt, wil ik bij de nationale ploeg spelen. Voor ons is dat altijd een droom geweest. Ik hoop dat we dat gaan kunnen waarmaken, maar goed dat hangt ook af van blessures. Zo'n dingen heb je natuurlijk niet in de hand."

Ondertussen is Westerlo erg tevreden over Van Belle. "Ze is heel snel en kan een mannetje uit te schakelen. Ze durft ook eens te overlappen en de flank af te gaan", zegt coördinator Dimitri Venicx. "Lyndsey is ook redelijk mondig. Ze coacht ook redelijk goed. Zeker op de back-positie vinden we dat belangrijke kwaliteiten."

Na een nederlaag en twee gelijke spelen staat de ploeg tweede in Play-Off 2 van de Lotto Super League. Gisteren in de wedstrijd tegen Gent werd Van Belle na het uur gewisseld.