Afhaalpunt voor boodschappen aan Humbeek-Sas

In Grimbergen slaan de gemeente en lokale handelaars de handen in elkaar om oostkant van defecte brug Humbeek-Sas te bevoorraden met voedingsmiddelen. Wie online of via de telefoon bestelt, kan z’n fruit, groenten of brood afhalen aan ‘de chalet’.

Eind juni raakte de brug van Humbeek-Sas zwaar beschadigd door een aanvaring. Het is tot midden november wachten tot het verkeer weer over de brug mag. “Snel een brood halen: het zit er voor bewoners van de oostzijde van Humbeek-Sas even niet meer in. Ze moeten wachten op de veerpont of enkele kilometers om te rijden”, legt schepen van Lokale Economie Chantal Lauwers uit. “Omgekeerd ziet de lokale bakker zijn cliënteel natuurlijk ook dalen. En dus kwam de dienst Lokale economie met het initiatief om de succesvolle afhaalformule van Hier-o in Beigem naar de oostzijde van Humbeek-Sas te brengen.”

Concreet kan je vanaf nu online of via de telefoon je bestelling plaatsen bij de lokale handelaars Hier-o, In-Side-Out, Huppeldepup en Sushi Daily Humbeek. Je krijgt dan een code en daarmee kan je je bestelling afhalen in ‘de chalet’ aan de oostkant van de brug. Meer info over de praktische organisatie en het plaatsen van bestellingen vind je op https://hierobe.wordpress.com