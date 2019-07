Afrikaans trio gearresteerd na klopjacht

De politie van de zone TARL kent drukke dagen. Dinsdag pakten ze in Ternat 3 Afrikaanse jongemannen op die uit een vrachtwagen waren gevlucht en gisteren moesten agenten de achtervolging inzetten op een voertuig dat wegvluchtte na een ongeval in Affligem.

Dinsdag arresteerden de agenten 3 jongemannen die eerder in een vrachtwagen met Poolse kentekenplaat waren geklommen op een parking langs de E40 en er nadien bij het lossen waren uitgesprongen en te voet richting Dilbeek vluchtten.

Diverse ploegen van de zone TARL en de zone Dilbeek werden ingezet, evenals een helikopter van de federale politie. Het trio verschool zich in een bos aan de Heirbaan maar werd opgemerkt toen ze via een maïsveld trachtten weg te komen. De drie betrokkenen, allen van Eritrese afkomst, verklaarden zich minderjarig en werden overgebracht naar het observatie- en oriëntatiecentrum in Steenokkerzeel.

Woensdag moesten agenten van de zone tussenkomen bij een verkeersongeval op de afrit van de E40 te Affligem richting kust. De 5 inzittenden van het aanrijdende voertuig namen na het ongeval de vlucht. 3 van hen werden na een zoekactie in de omgeving gearresteerd; één persoon, die het voertuig bestuurde en onder invloed was van alcohol, bleek geen geldige verblijfsvergunning te hebben. Hij is overgebracht naar het gesloten centrum te Vottem met het oog op repatriëring naar Brazilië.