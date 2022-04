Agentschap Natuur en Bos wil rozentuin in Colomapark laten onderhouden door vrijwilligers

Agentschap Natuur & Bos is op zoek naar vrijwilligers die de rozentuin in het Colomapark van Sint-Pieters-Leeuw mee willen onderhouden. De tuin vraagt bijzonder veel werk en het budget van Natuur & Bos is binnenkort niet meer toereikend.

Echt kleurrijk ziet de rozentuin er vandaag niet uit, maar over een maand of drie kan je er opnieuw van de grootste collectie rozen van Europa genieten. Echte fanaten mogen ze binnenkort ook onderhouden, want het Agentschap Natuur & Bos wil een vrijwilligerswerking oprichten, zoals een aantal jaar geleden in de museumtuin van Gaasbeek. “We hebben gemerkt dat vrijwilligers het werk verlichten en er heel wat mensen bij zijn die expertise hebben”, zegt landschapsdeskundige van Natuur & Bos Bart Van Camp.

De tuin telt 30.000 rozen en dat vraagt ontzettend veel werk. “We hollen momenteel achterop met het beheer van de tuin”, aldus Van Camp. “Vooral het onkruid dan, maar ook het snoeien van de rozen of het vrijmaken van de paden. Het heeft ook met budgetten te maken. We spenderen heel veel middelen en personeel aan onkruidbeheer. Het is eigenlijk doodjammer dat we dat moeten doen”, aldus Van Camp.

Maar is het wel een goed idee om de grootste rozencollectie van Europa én het paradepaardje van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw over te laten aan vrijwilligers? “Het wordt niet overgelaten aan vrijwilligers, want alles wordt aangestuurd vanuit het Agentschap Natuur en Bos. Bovendien kijken we heel goed naar de kwaliteiten van de mensen die zich aanmelden”, besluit Van Camp.

Er is ook een kleine vergoeding voor de vrijwilligers met een puntensysteem. Per halve dag krijgen ze een aantal punten die ze kunnen opsparen om opleidingen, cursussen of boeken mee te kopen.