Agentschap Wegen en Verkeer: “Ligger van brug ernstig beschadigd door aanrijding”

De E40 in Groot-Bijgaarden is opnieuw open voor het verkeer. Na de avondspits zullen bijkomende inspecties gebeuren aan de brug die eerder op de dag werd aangereden. "Eén van de liggers is ernstig beschadigd, maar de staat van de brug laat toe dat er verkeer onder de brug kan doorrijden. Lokaal verkeer over de brug kan de komende dagen nog niet", zegt Anton De Coster van Agentschap Wegen en Verkeer.

De E40 in Groot-Bijgaarden was zo’n twee uur volledig afgesloten nadat een vrachtwagen net voorbij het tankstation tegen een brug reed. Rond 16 uur werden twee rijstroken vrijgegeven, sinds 17 uur zijn alle rijstroken opnieuw open. "Na de avondspits zullen bijkomende inspecties gebeuren aan de brug. Hoe dan ook zal het verkeer in de ochtendspits van dinsdag de snelweg normaal, over de volledige breedte kunnen gebruiken", zegt Anton De Coster.

Intussen blijkt er wel schade aan de brug te zijn. "Pas na de inspecties zal duidelijk is hoe groot die schade is, maar het is nu al duidelijk dat één van de zes liggers van de brug ernstig beschadigd is door het ongeval", aldus De Coster. "De brokstukken lagen verspreid over de volledige snelweg. Er zullen de komende dagen of weken waarschijnlijk nog bijkomende herstellingen moeten gebeuren. Welke ingrepen nodig zullen zijn en wanneer die uitgevoerd zullen worden, daarvoor is het nu nog te vroeg."