Agoria Solar Team blijft op 3de plaats

De Bridgestone World Solar Challenge is een race van maar liefst 3021 km dwars door de Australische outback. In totaal nemen 44 teams uit 22 verschillende landen deel aan het WK. Gisteren is het Agoria Solar Team opgeklommen van de 4e naar de 3e plaats. Een plek die ze vandaag hebben kunnen vasthouden. Na de wedstrijddag moest het team zich wel bekommeren om een hevige zandstorm. "Het zijn onvoorziene weersomstandigheden. We focussen ons nu op de veiligheid van ons team en de zonnewagen," zegt teamleider Willem-Jan Claes.

Maar het gure weer zou wel eens in het voordeel kunnen spelen van het team. De Belgen hebben hun zonnewagen dit jaar geoptimaliseerd en zijn ervan overtuigd dat hun lichter model hen een gouden medaille kan opleveren. "Er is veel zijwind. De andere teams hebben daar duidelijk last van. Maar doordat wij kunnen zeilen op de wind heeft onze wagen daar minder last van en hopelijk zal dat lonen om hen in te halen", besluit Willem-Jan Claes.