Akkoord over coronapremie voor personeel voedingswinkels

In de sector van de voedingswinkels is er een akkoord tussen de vakbonden en sectorfederatie Comeos over een extra premie en bijkomende veiligheidsmaatregelen, naar aanleiding van de coronacrisis. In de Colruyt-supermarkten van Alsemberg en Anderlecht werd maandag nog gestaakt, omdat het winkelpersoneel net zoals tijdens de eerste coronagolf nu ook een extra premie wou. Nu is daar duidelijkheid over.

Vorige week mislukten de sector-onderhandelingen voor voedingswinkels nog en werd er geen akkoord gevonden voor extra coronaveiligheidsmaatregelen in bijvoorbeeld supermarkten. Daarom legden de winkelmedewerkers van de Colruyt-supermarkten in Alsemberg en Anderlecht maandag het werk neer. Nu meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront dat er wél een akkoord is. Zo is afgesproken dat klanten hun boodschappen voortaan alleen moeten doen, verplicht gebruik moeten maken van een winkelkar en dat de winkels gereinigd en ontsmet moeten worden. Ook zal maar een beperkt aantal klanten per winkel worden toegelaten. Het personeel in voedingswinkels krijgt bovendien een extra premie van 500 euro, bovenop de premie van de eerste coronagolf. De vakbonden engageren zich om de sociale vrede in de sector nu te blijven bewaren.