Akkoord over leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

De Vlaamse regering voorziet dit schooljaar nog 11 miljoen euro extra voor leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat geld moet de reistijden van heel wat leerlingen inkorten. Uit cijfergegevens blijkt dat dagelijks 5.500 leerlingen langer dan drie uur per dag op de bus zitten van en naar hun school.

Marijke Haemels uit Vilvoorde was één van de moeders die begin dit schooljaar een noodkreet slaakten richting Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Haar dochter Emma zou dagelijks uren op de bus zitten van in Vilvoorde tot aan haar school in het buitengewoon secundair onderwijs in Buggenhout. Voor leerlingen als Emma trekt Vlaanderen nu 11 miljoen euro uit voor onder meer verschillende soorten van bijkomende vervoersmiddelen en de nodige busbegeleiding.

“Te lange reistijden, te vroege opstapuren en te late afstapuren vragen dringende maatregelen op korte, middellange en lange termijn”, zegt minister Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters. “De leerlingen, kinderen, de meest kwetsbare uit onze maatschappij verdienen meer vrije tijd en minder bustijd. Ik ben dan ook tevreden dat we nog dit schooljaar perspectief kunnen bieden. Na de kerstvakantie willen we zo snel mogelijk tot oplossingen komen.”

Verder wil de Vlaamse regering tegen eind januari een plan van aanpak klaarhebben voor de toekomst rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Zo’n 40.000 leerlingen in Vlaanderen hebben vandaag recht op dergelijk vervoer.