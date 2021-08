Dochter van Marijke moet dagelijks tien uur pendelen van en naar school: “Dit is onmenselijk”

Morgen is het zover. Dan start het nieuwe schooljaar. Maar één dag voor die start slaakt Marijke Haemels uit Vilvoorde een noodkreet richting Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Haar dochter Emma start dit jaar in het buitengewoon secundair onderwijs in Buggenhout, maar is dagelijks maar liefst tien uur onderweg van en naar de school. Volgens Kurt Moens, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, overschrijdt het busschema van De Lijn de ‘grens van het absurde’.

Morgen moet Emma uit Vilvoorde voor het eerst naar haar nieuwe school in Buggenhout, maar dat ziet zij en haar mama Marijke absoluut niet zitten. Het probleem is het busschema van vervoersmaatschappij De Lijn. Marijke kreeg gisteren pas de busuren doorgestuurd. “We kregen te horen dat ze al om kwart voor zes een bus moet nemen en ze dan nog te laat op school zal aankomen”, zegt mama Marijke. “’s Avonds zou ze rond half zeven, acht uur thuiskomen. Dat moet bekeken worden en dat moet veranderen. Het veroorzaakt slaaptekorten waardoor die kinderen nog meer in een neerwaartse spiraal komen waar ze al in zitten."

Bovendien werkt mama Marijke fulltime en moet ze naast Emma ook voor haar zoon zorgen, die met gelijkaardige problemen kampt als zijn zus. “Hij heeft zelfs geen bus, dus hem moet ik altijd in Leuven zien te krijgen. De school van Emma zoekt ook al de hele zomer naar oplossingen, maar zonder resultaat. Als ik de uren had geweten, had ik haar deze zomer geleerd hoe ze met de trein naar school kon gaan. Daarvoor is het nu te laat. Ik hoop echt dat de minister het probleem inziet. Ik denk dat zij ook niet graag acht tot tien uur per dag pendelt”, besluit Marijke.

Het ministerie van Onderwijs is op de hoogte van de problematische situatie en vraagt een onderhoud met het kabinet-Peeters. De minister van Mobiliteit heeft op haar beurt De Lijn de opdracht gegeven om contact op te nemen met de Buggenhoutse school om zo snel mogelijk naar een oplossing te zoeken.