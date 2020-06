Er is een akkoord over de staatssteun aan grondafhandelaar Aviapartner. De federale overheid wil het bedrijf 20 tot 25 miljoen euro lenen. Dat meldt Het Nieuwsblad. Europa moet wel nog groen licht geven voor de staatssteun.

Akkoord over staatssteun Aviapartner

Aviapartner is na het faillissement van Swissport de enige overblijvende grondhandelaar op Brussels Airport. De regeringspartijen hebben een akkoord bereikt over staatssteun. Eerstdaags wordt het voorstel voorgelegd aan de Fpim, de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij. Zij overwegen een lening te geven aan Aviapartner dat in aandelen kan worden omgezet. Voor dat laatste moet ook de Europese Commissie het licht op groen zetten.

Niet alle partijen waren even happig om Aviapartner te steunen. Het bedrijf maakt al jaren verlies, maar volgens de vakbonden was er politiek het besef dat na Swissport nog een tweede grondafhandelaar failliet zou gaan. Daardoor zou de luchthaven van Zaventem helemaal in elkaar stuiken.