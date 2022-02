Al 15.000 handtekeningen tegen aparte vakanties voor Franstalige en Nederlandstalige scholen

In de faciliteitengemeenten wonen heel wat gezinnen van wie het ene kind in een Franstalige school zit en het andere in een Nederlandstalige. Door de beslissing van de Franse Gemeenschapsregering zullen de vakanties van die kinderen dus niet meer op hetzelfde moment vallen. De paasvakantie zou zelfs op een volledig ander moment zijn. En dat zorgt uiteraard voor heel wat praktische problemen. Philippe De Vleeschouwer, die schepen is in faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode en directeur van de Franstalige basisschool La Fermette in Wezembeek-Oppem, is daarom met een petitie gestart. “Met ons initiatief willen we zoveel mogelijk mensen samenbrengen die bezorgd zijn over de impact van deze wijziging van de schoolkalender in de Franstalige Gemeenschap, zonder overleg met de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap”, klinkt het. “We zijn niet tegen de beslissing om de zomervakantie in te korten, maar we vragen aan Waals minister van Onderwijs Caroline Desir om te overleggen met de andere gemeenschappen en op die manier oog te hebben voor de gezinnen die in de problemen komen door de regeling.” Al 15.000 mensen hebben de petitie intussen ondertekend.