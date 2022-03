Al 1.755 Vlaams-Brabanders gingen in op de vraag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi om Oekraïense vluchtelingen onderdak te bieden. In heel ons land leidde zijn oproep #PlekVrij in drie dagen tijd al tot meer dan 17.000 reacties.

Al 1.775 initiatieven voor #plekvrij in onze provincie: "Dit is een bevestiging van wie wij zijn"

“Eigenlijk verbaast het mij niet dat mensen solidair zijn en hun huis openstellen,” zegt Mahdi. “Voor mij is dit een bevestiging van wie we zijn als Vlamingen, Belgen en Vlaams-Brabanders.” Dit is dan ook een ongeziene crisis, duidt Mahdi: “Tijdens de vorige vluchtelingencrisis in 2015 waren er dat jaar meer dan 1 miljoen mensen op de vlucht. Nu, begin maart, zijn er al meer dan 1 miljoen Oekraïners op de vlucht. Het is een kwestie van samenwerken nu om die mensen te helpen.”

Als staatssecretaris vraagt Mahdi de lokale besturen om initiatieven mee te ondersteunen en ook vluchtelingen op te vangen. Hij beseft dat dit niet voor elke gemeente even belangrijk is. Zeker niet voor de gemeenten die al onder druk staan, zoals die in onze regio. “Het is zeker de bedoeling om de lokale besturen te ondersteunen, Europa moet daar middelen voor creëren,” zegt Mahdi. De staatssecretaris geeft ook toe dat er nog veel in kaart gebracht moet worden en er nog onduidelijkheden zijn. “Maar de oorlog is nu bezig en die mensen zijn nu hier. We moeten dus nu actie ondernemen.”

Bekijk het volledige gesprek met Sammy Mahdi in ons nieuws.