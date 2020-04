Al 655 mondmaskers voor brandweerzone Vlaams-Brabant West

Het coronavirus richt ook veel leed aan in woonzorgcentra in onze regio. Het woonzorgcentrum Akapella in Kapelle-op-den-Bos betreurt vier overlijdens, in Den Bogaet in Humbeek zijn drie bewoners overleden aan de gevolgen van het Covid-19-virus. Directeur Bernard Deryckere van Den Bogaet is zelf...