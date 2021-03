Al meer dan 100 oproepen voor stormschade

Het is erg onstuimig weer vandaag met rukwinden tot 100 kilometer per uur. En dat hebben ze bij de Brandweerzone Vlaams-Brabant West geweten. “We kregen intussen al 112 oproepen binnen met meldingen van stormschade”, zegt majoor Koen Roesems. “Gelukkig gaat het alleen om materiële schade. Voor zover we momenteel weten is niemand gewond geraakt. Er zijn wel op veel plaatsen bomen gesneuveld, en dakpannen en speeltoestellen weggevlogen.” Ook de komende dagen is er nog kans op felle rukwinden. “Blijf op die momenten vooral binnen”, raadt Roesems aan. “Heb je tuinmeubels, maak ze dan goed vast.”