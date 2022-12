Al meer dan 2500 schaatsers in Winterhallen Overijse

Al meer dan 2500 mensen bonden in de Winterhallen in Overijse hun schaatsen aan. Een groot succes dat volgens de organisatoren te danken is aan de kwaliteit van de ecologische ijspiste en het feit dat er dit jaar in erg weinig gemeenten in Vlaanderen een tijdelijke ijspiste is. Tussen kerst en nieuwjaar valt er in de Winterhallen naast het schaatsen nog allerlei ander plezier te beleven. Zo kan je er op groot scherm naar een optreden van Will Tura tijdens de Druivenfeesten kijken en op 1 januari is er een Champagne Party om het jaar goed in te zetten. Een reportage over de Winterhallen zie je vanavond in ons nieuws.