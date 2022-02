Al meer dan 500 jongeren halen boosterprik in Wemmel: “Om op skivakantie te kunnen gaan”

Jongeren kunnen dezer dagen terecht in vaccinatiecentra voor hun boosterprik. Alle jongeren die ten minste vier maanden geleden hun tweede prik hebben ontvangen, kunnen een afspraak maken. In het vaccinatiecentrum in Wemmel maakten al 500 jongeren een afspraak. De meesten hebben voor die boosterprik een specifieke reden.

Na de recente commotie over verplichte boosterprikken in populaire skigebieden, besliste het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid om ook aan jongeren tussen 12 en 17 jaar een boostervaccin aan te bieden. "Ik heb zeker niet getwijfeld", zegt de 17-jarige Rune Van der Straeten. "Voor mij ging het afhangen of we op skireis gingen mogen of niet.Vanaf ik wist dat ik kon boosteren, ben ik naar hier gekomen."

De skireis is voor de meeste jongeren de hoofdreden om hun boosterprik te halen. "Er was heel veel vraag voor. Jongeren die willen gaan skiën in Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk hebben die booster nodig", zegt Armand Hermans van Eerstelijnszone Grimbergen. "Wij hebben gewerkt op basis van inschrijvingen. Tot gisterenavond hadden we een kleine 550 inschrijvingen. De eerste worden vandaag al geboosterd."

Omdat Brussel en Wallonië Vlaanderen niet volgen, kunnen jongeren geen persoonlijke uitnodiging gestuurd worden. De IT-systemen daarvoor maken namelijk gebruik van gegevens uit de federale databank. Jongeren moeten dus een afspraak maken in het vaccinatiecentrum. Ze hebben wel een toestemmingsformulier nodig dat ondertekend is door een ouder of voogd. Ruim 4.000 jongeren uit de gemeenten Grimbergen, Wemmel, Meise, Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel komen daarvoor in aanmerking.