Alle locaties voor vaccinatiecentra Halle-Vilvoorde op een rij

Nu ook de eerstelijnszone Druivenstreek heeft gecommuniceerd over mogelijke locaties voor vaccinatiecentra in de strijd tegen het coronavirus, weet in onze regio elke inwoner waar hij een vaccin kan krijgen. Een overzicht.

Eerstelijnszone Druivenstreek

Er komen twee vaccinatiecentra in de regio Druivenstreek. Inwoners van Tervuren, Overijse en Hoeilaart zullen uitgenodigd worden in De Markthalle in Overijse en inwoners van Zaventem, Wezembeek-Oppem en Kraainem zullen voor een vaccin naar de Skyhall op Brussels Airport moeten.



Eerstelijnszone Pajottenland

In de eerstelijnszone Pajottenland was het een moeilijke zoektocht naar mogelijke locaties voor vaccinatiecentra. Gisterenavond laat werd beslist om twee plekken in te richten waar inwoners van Herne, Galmaarden, Bever, Gooik, Lennik, Roosdaal, Ternat en Dilbeek zullen worden uitgenodigd om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus. Het gaat om Sportcentrum Koornmolen in Gooik voor inwoners van de eerste zes opgesomde gemeenten en bedrijfsgebouw nv Royer in Dilbeek voor inwoners van Ternat en Dilbeek. Dat gebouw bevindt zich vlakbij het station, recht tegenover de campus van Odisee Hogeschool. "Het geografisch aspect en de mobiliteitsproblematiek gaven hierin de doorslag. Het is belangrijk dat de afstand voor elke inwoner in de hele zone zo gelijk mogelijk verdeeld is, klinkt het."

Eerstelijnszone Amalo

In de zone Amalo werd eerder al bekend gemaakt dat inwoners van Liedekerke en Affligem gevaccineerd zullen kunnen worden in de Bellekouter. Nu volgt ook de beslissing voor de inwoners van Asse, Merchtem en Opwijk. Zij zullen terecht kunnen in sportloods Potaarde in Asse.

Eerstelijnszone Regio Grimbergen

Ook in deze eerstelijnszone komen er twee vaccinatiecentra. Zowel complex Zijp in Wemmel als evenementenhal JDK Hal in Londerzeel zijn naar voren geschoven als locatie voor inwoners van Wemmel, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise.



Eerstelijnszone BraViO

Inwoners van Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst, Vilvoorde en Machelen zullen hun vaccin toegediend krijgen in CC Bolwerk in Vilvoorde of op de site van de oude witlofveiling in Kampenhout.

Eerstelijnszone Zennevallei

De gemeenten Beersel, Linkebeek, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode zijn dan weer akkoord om een vaccinatiecentrum in te richten in evenementenhal DOC en het aanpalende bezoekerscentrum De Lambiek in Beersel. In de Zennevallei komt er ook een vaccinatiecentrum in sportcomplex De Bres. Daar zullen de inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen terecht kunnen.

De Vlaamse regering vroeg alle eerstelijnszones en gemeentes om tegen vanmiddag 12 uur hun geschikte locaties door te geven, zodat alles in gereedheid gebracht kan worden tegen 1 maart. Normaal gezien is dat de start van het vaccineren van de brede bevolking. Doelgroep per doelgroep zal een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren.