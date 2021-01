2 vaccinatiecentra voor de Zennevallei

Ook in de Zennevallei is de kogel nu door de kerk wat de locaties van de vaccinatiecentra betreft. De inwoners zullen hun prikjes krijgen in sportcomplex De Bres in Halle en DOC in Alsemberg bij Beersel.

Gisteravond laat viel de beslissing over de vaccinatiecentra voor de eerstelijnszone Zennevallei. “De inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen zullen gevaccineerd kunnen worden in sportcomplex De Bres in Halle. De inwoners van Beersel en de drie faciliteitengemeenten Drogenbos, Linkebeek en Rode krijgen hun vaccin in DOC in Alsemberg”, zegt woordvoerder van de eerstelijnszone en burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth (N-VA). Beide centra zouden per week 45.000 vaccins moeten kunnen geven, en dat 7 dagen per week gedurende 10 uur per dag. “In dat scenario zouden alle inwoners op 3 weken tijd ingeënt kunnen worden. Of dat gehaald wordt, hangt af van de levering van de vaccins door de producenten”, zegt Johan Luyckfasseel, arts en voorzitter van de eerstelijnszone Zennevallei. “Vanuit de eerstelijnszone zijn we volop bezig met het rekruteren van het nodige personeel en de praktische inrichting van de centra. Medische en paramedische vrijwilligers mogen zich melden via mathias@elzzennevallei.be en info@artsenkring.be.”

Vervoer op maat voor Leeuwenaren

De lokale besturen maken zich sterk dat ze half februari klaar zullen zijn om de inwoners te vaccineren. Sint-Pieters-Leeuw krijgt dus geen vaccinatiecentrum op het grondgebied. “Voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw komen er alvast shuttle-diensten en vervoer op maat van en naar het vaccinatiecentrum De Bres. Parkeerplaatsen voor de burgers zullen overal gratis zijn.”