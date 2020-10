Alternatieve 20ste Dag van de Jeugdbeweging

Het is vandaag de Dag van de Jeugdbeweging. Al twintig jaar gaan heel wat kinderen en jongeren dan in het uniform van hun jeugdbeweging naar school en worden er tal van activiteiten georganiseerd. Door de coronacrisis is er dit jaar op heel wat plekken een alternatieve editie van de Dag van de Jeugdbeweging.

In Londerzeel bijvoorbeeld, daar werkte de dienst Vrije Tijd van de gemeente een coronaveilig programma uit, zodat de vele vrijwilligers die aan jeugdwerk doen toch in de bloemetjes gezet kunnen worden. Kinderen en jongeren trekken in uniform naar school, maar het jaarlijkse ontbijt aan de stations van Londerzeel wordt dit jaar niet georganiseerd. Elk lid van een jeugdbeweging of vrijwilliger krijgt wel een fietsvlagje. Zo wordt meteen ook de verkeersveiligheid gepromoot. Vanuit de jeugdadviesraad is ook een wervingsvideo gemaakt die wordt afgespeeld in de scholen. Tot slot moet een pretpakket er toch een beetje voor zorgen dat de leden van de jeugdbewegingen een feestelijk gevoel hebben vandaag.

Foto: archief RINGtv