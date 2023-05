"Altijd op zoek naar vrijwilligers in de zorg"

Er zijn nog altijd te weinig vrijwilligers in de zorgsector. Ook in onze regio schreeuwen zorgorganisaties om helpende handen. Daarom organiseert eerstelijnszone AMALO volgende week dinsdag een vrijwilligersbeurs in jeugdcentrum ’t Jass in Asse. Een 40-tal organisaties stellen er hun vacatures voor vrijwilligers voor en geven meer informatie. Johan en Patrick moeten al lang niet meer overtuigd worden. Zij zijn vrijwilligers in woonzorgcentrum Opcura in Opwijk.

Johan en Patrick gaan wekelijks langs bij woonzorgcentrum Opcura. “Ik kom hier elke vrijdag helpen bij het middageten,” zegt Johan Geirnaert. “Tafels dekken, soep halen, tafels afruimen, mensen bedienen, ik doe het allemaal.” En daar zijn ze bij Opcura blij mee, want er is dringend nood aan meer helpende mensen zoals Johan. “We hebben een groot vrijwilligerssysteem, maar er is altijd uitval”, weet directeur Ouderenzorg Geert Geeroms. “We zijn dus altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.”

Nieuwe vrijwilligers vinden, is niet makkelijk. Vaak weten ze niet goed wat ze zich moeten voorstellen bij helpen in de zorg. Voor vrijwilliger Patrick draait het vooral rond sociale contacten en voldoening. “Het is een win-winsituatie, vind ik. Ik heb mijn bezigheid en de bewoners hier zijn blij met mijn hulp. Voor mij is het beter om te mogen helpen, dan zelf geholpen te moeten worden.”