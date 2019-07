Alweer brandstichting in Basiliekstraat

Voor de tweede keer in enkele dagen tijd is in de Basiliekstraat, de bekende winkelstraat in het centrum van Halle, brand gesticht, en zelfs in het zelfde appartementsgebouw. Dat melden diverse media.

Het is de tweede brandstichting in een week tijd in de winkelstraat. Afgelopen weekend al brandde het in een studio in de straat, nadat onbekenden een matras in brand hadden gestoken. Gisteravond werd opnieuw brand gesticht in hetzelfde gebouw. Nu ging het om kartonnen dozen, vermoedelijk van een intrekkende bewoner, die in de gang van het gebouw stonden opgestapeld.

De schade bleef beperkt omdat een uitbater van een naburige horecazaak het vuur opmerkte en kon blussen voor de brandweer ter plaatse was. De persoon die de brandweer verwittigde, zou dezelfde appartementsbewoner zijn die na de brand zondag even was opgepakt als verdachte.