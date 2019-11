Ambachtslui in de kijker tijdens Dag van de Ambachten

In heel het land zetten vandaag ambachtslui hun deuren open ter gelegenheid van de Dag van de Ambachten. Dat was onder meer het geval in Atelier Ise.Dase in Grimbergen.

“De Dag van de Ambachten is een unieke kans voor ambachtslieden om hun prestaties en creaties te presenteren aan het grote publiek. Zo maken ze het Belgische vakmanschap beter bekend”, klinkt het bij de organisatoren. Een van de deelnemende ambachtslui was Bruno Van Ranst van Atelier Ise.Dase. Hij startte in 1983 met keramiek en is al meer dan 25 jaar actief als professioneel keramist en beeldhouwer. In z’n atelier in Beigem bij Grimbergen liet hij z’n werk zien en toonde de bezoekers hoe hij tewerk gaat.

Een verslag zie je maandag in het nieuws op RINGtv.