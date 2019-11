Angèle en Horst Arts & Music Festival bekroond tijdens Elektropedia Awards

Angèle was vorig jaar nog de grote winnaar op de Red Bull Elektropedia Awards. Dit jaar kaapte ze één prijs weg. Met de clip van ‘Balance Ton Quoi’ won ze in de categorie Beste Video. Horst Arts & Music Festival, dat dit jaar van het Kasteel van Horst in Holsbeek verhuisde naar de koeltorens in Vilvoorde, won dan weer de award voor beste middelgroot elektronisch muziekfestival. Paradise City, dat plaatsvindt in Perk bij Steenokkerzeel, werd tweede in diezelfde categorie.