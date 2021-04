Anthony B. voor de negende keer veroordeeld

Anthony B., de jongeman die in 2012 betrokken was bij de dood van Priscilla Sergeant, is veroordeeld tot een bijkomende straf van tien maanden voor de inbraken in garageboxen. Het is de negende keer dat de nu 24-jarige man veroordeeld wordt.

Anthony B. liep eerder al veroordelingen op voor onder meer geweldpleging en verschillende inbraken. Deze keer is de man veroordeeld voor een inbraak in een garagebox in Sint-Pieters-Leeuw. Daar stal hij in juni 2019 werkmateriaal. Voor gelijkaardige feiten uit dezelfde periode werd de man eerder al veroordeeld. De rechtbank besliste daarom om hem alleen maar een bijkomende straf van tien maanden te geven. Anthony B. werd ook verdacht van heling, maar volgens de rechter zijn die feiten niet bewezen.

Het is al de negende keer dat de man veroordeeld werd. In november werd vorig jaar kreeg Anthony B. een effectieve gevangenisstraf van 27 maanden voor een reeks inbraken. Zijn straftotaal is nu zodanig opgelopen dat hij niet meer automatisch zal vrijkomen nadat hij een derde van zijn celstraf heeft uitgezeten. Het is de strafuitvoeringsrechtbank die daarover zal moeten beslissen.