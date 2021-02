Apothekers leren coronaprikjes zetten in Vilvoorde

In woonzorgcentrum Filfurdo in Vilvoorde hebben twintig Vlaams-Brabantse apothekers vandaag geleerd hoe ze moeten vaccineren. In totaal hebben zo'n 150 apothekers in onze provincie zich ingeschreven voor de opleiding zodat ze kunnen bijspringen als het drukker wordt in vaccinatiecentra.

De theorie hebben de vaccinatoren in spe al in decemer gekregen. Vanmiddag kwam de praktijk aan bod. De opleiding wordt georganiseerd door het Brabants Apothekers Forum. De lessen omvatten veel meer dan enkel een spuit klaarmaken en toedienen. Vaccinatoren moeten kunnen anticiperen op eventuele medicatie of allergieën van de patiënt. Tegen eind juni zullen over heel Vlaanderen 2250 apothekers de opleiding gevolgd hebben om een coronaprik toe te dienen. Veel van hen willen deze nieuwe vaardigheid in de toekomst kunnen verderzetten in hun eigen apotheek. Dat zou nuttig zijn tijdens bijvoorbeeld het griepseizoen.