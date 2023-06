Appartement onbewoonbaar na brand, bewoners tijdig geëvacueerd

Het vuur ontstond iets na 17 uur in een appartementsgebouw dat drie verdiepen telt. “Blijkbaar is er iets op het terras van het bovenste verdiep in brand gevlogen”, zegt burgemeester Bart Laeremans. “Mogelijk heeft het te maken met een weerkaatsing van de zon op glas. Het vuur is daarop naar binnen geslagen met alle gevolgen vandien.”

De brandweer kwam meteen massaal ter plaatse en er werd een vooralarm medische rampenplan afgekondigd. “De appartementsbewoners werden allemaal geëvacueerd. De bewoonster van de getroffen flat werd ter plekke verzorgd omdat ze een astma-aandoening heeft maar ze moest niet naar het ziekenhuis gebracht worden.”

Na de bluswerken konden de twee onderste flatbewoners terug naar huis. Enkel op het eerste verdiep is er waterschade. Het appartement waar de brand woedde is onbewoonbaar. Het vuur heeft ook een gat in het dak geslagen.