Arbeiders werken 'te grondig': broedplaats vliegend hert vernield

In Beersel hebben arbeiders één van de belangrijkste voortplantingsplaatsen van het vliegend hert vernield. Burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) geeft toe dat de betrokken werknemers "door te grondig te werk te gaan" een stommiteit begingen. Oppositiepartij Groen is boos.

Het vliegend hert is met afmetingen tot acht centimeter voor mannetjes en zes centimeter voor vrouwtjes de grootste kever van Midden-Europa en is in heel Europa zeer zeldzaam. Ook in Vlaanderen komt hij slechts op enkele plaatsen voor. De volwassen kever leeft maar enkele weken tussen mei en augustus. De larven leven daarna zo'n vijf jaar van ondergronds vermolmd hout.

Ecologisch belang

Volgens oppositiepartij Groen was de gemeente Beersel goed op de hoogte van het ecologisch belang van de site langs de Menisberg die door de gemeentelijke diensten vernield is. In het verleden is het vliegend hert daar uitgeroepen tot favoriete koesterbuur en werden er twee infoborden geplaatst aan het talud op de site. Ook werden er door de natuurdienst en leerlingen van naburige scholen nog broedhopen aangelegd. Volgens Jan Steyaert van Groen Beersel hebben de betrokken gemeentelijke diensten al deze inspanningen teniet gedaan. "Bomen en struiken werden tot op de grond gerooid. Ook de broedhopen werden verstoord en de ingegraven boomstronken weggehaald. Larven van de vijf volgende kostbare generaties van de met uitsterven bedreigde kever werden afgevoerd naar het containerpark," aldus Steyaert.

Burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) geeft toe dat zijn diensten in de fout gegaan zijn. Er werd ondertussen een firma aangesteld om de fauna te herstellen. "Maar we weten niet of de kever op die manier zal terugkeren naar die site," aldus Vandaele. Volgens de burgemeester komt de kever overigens ook nog op andere plaatsen in Beersel voor.