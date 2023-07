Ark van Pollare kan toevloed aan honden amper aan: “Het is veel te makkelijk om een dier te kopen”

Het dierenopvangcentrum Ark van Pollare vangt normaal alleen maar weidedieren op, maar momenteel geeft het ook onderdak aan een tiental honden, waaronder zes puppy’s. Daarbovenop vangen vrijwilligers van de Ark ook tijdelijk honden op. “De politie belt ons regelmatig omdat ze met loslopende of in beslag genomen honden nergens heen kunnen omdat de hondenasielen overvol zitten”, zegt Sarah Apers van de Ark van Pollare. “Tegen beter weten in vangen we ze op, want we kunnen als dierenliefhebbers de honden niet aan hun lot overlaten. Maar zo kan dit echt niet verder.”

De vakantie speelt een rol, net als corona, toen mensen impulsief een huisdier kochten. “Het is veel te makkelijk om een dier te kopen, daar moet een veel strengere wetgeving voor uitgewerkt worden. Ook meer controles kan een deel van de oplossing zijn, zodat schrijnende toestanden die we nu zien in de toekomst vermeden kunnen worden”, aldus Apers.