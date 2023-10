Ark van Pollare zoekt extra inkomsten om winter door te komen

De Ark van Pollare trekt aan de alarmbel. Het dierenopvangcentrum in Lennik heeft extra inkomsten nodig om de winter door te komen. De Ark vangt sinds kort veertig in beslag genomen schapen op en dat kost handenvol geld. Zeker omdat de dieren niet in een goede conditie verkeren.

Een dag nadat de schapen in beslag genomen werden, is er meer duidelijkheid over hoe de dieren eraan toe zijn. Niet al te best, zo blijkt. Ze zijn schuchter, soms erg mager en hun vacht is meestal niet in orde. De schapen komen van een landbouwerskoppel uit Heikruis dat zich al verschillende keren moest verantwoorden voor dierenverwaarlozing. Het koppel wou vandaag niet reageren.



Om de dienstverlening te kunnen blijven garanderen, is de Ark van Pollare op zoek naar extra inkomsten. Zo vragen de medewerkers van de Ark om donaties, maar je kan ook zondag langsgaan voor een bezoek en iets kopen in de winkel. Ook zo steun je de Ark.



Alle informatie vind je hier.